В Пионерском квартиру продали на торгах: женщина лишилась жилья из‑за долга по ипотеке

Квартиру жительницы Пионерского продали на публичных торгах из‑за крупной задолженности по ипотеке. Об этом сообщили в управлении региональной службы судебных приставов в среду, 18 февраля.

Исполнительное производство возбудили после того, как банк добился в суде решения о принудительной реализации залоговой недвижимости. По данным УФССП, женщина взяла кредит на покупку жилья, однако перестала выполнять обязательства. Долг достиг 3,9 млн рублей. Квартиру, находящуюся в Пионерском, передали приставами в территориальное управление Росимущества и позже продали на торгах за 5 млн рублей.

Вырученные средства перечислены взыскателю. Оставшаяся часть суммы возвращена должнице.