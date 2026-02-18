В Калининграде ищут 41-летнего мужчину, пропавшего больше недели назад

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде ищут 41-летнего Сергея Мазура, который пропал больше недели назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Мужчина не выходит на связь с 7 февраля. Его местонахождение не установлено.

Рост пропавшего — 180 см, он среднего телосложения, с тёмно-русыми волосами и серо-зелёными глазами. Был одет в тёмно-синюю куртку, светло-коричневый спортивный костюм и жёлтые ботинки. При себе у него была небольшая тёмная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 508-038; 8(4012) 520-444; 02; 102; 112.