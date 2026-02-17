63-летний калининградец на старости лет решил спонсировать экстремистов

63-летний калининградец может отправиться за решётку на 15 лет за финансирование экстремистской организации. Подозреваемого задержали сотрудники регионального УФСБ.
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, осуществлявшего финансирование террористического сообщества из числа участников межрегионального общественного движения «Артподготовка» (экстремистская организация, запрещённая в России)», — говорится в сообщении ФСБ.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). В настоящее время продолжается следствие, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, по которым калининградец решил преступить закон.
67-летний калининградец в одном из телеграм-каналов публиковал комментарии, в которых оправдывал деятельность запрещённых в России террористических организаций и призывал финансировать ВСУ. Комментатора задержали сотрудники регионального УФСБ.