63-летний калининградец на старости лет решил спонсировать экстремистов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

63-летний калининградец может отправиться за решётку на 15 лет за финансирование экстремистской организации. Подозреваемого задержали сотрудники регионального УФСБ.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, осуществлявшего финансирование террористического сообщества из числа участников межрегионального общественного движения «Артподготовка» (экстремистская организация, запрещённая в России)», — говорится в сообщении ФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). В настоящее время продолжается следствие, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, по которым калининградец решил преступить закон.