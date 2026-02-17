15:26

В Калининграде пешехода зажало между двумя машинами, после того как его сбил внедорожник (видео)

В Калининграде внедорожник впечатал подростка в микроавтобус. Об этом «Клопс» рассказала жительница соседнего дома, которая передала в редакцию запись ДТП. 

По словам калининградки, авария произошла в понедельник, 16 февраля, около 18:30 на перекрёстке улиц Герцена и Клары Цеткин. Женщина уверяет, что на камеру здания поблизости попал школьник, которого сбили. 

«Мальчика увезли на скорой помощи. Я живу рядом и хочу, чтобы люди были осторожнее: дети берегли себя, а водители соблюдали дистанцию», — пояснила калининградка. 

В Госавтоинспекции по Калининградской области «Клопс» пояснили, что это ДТП не было зафиксировано, а в ведомство не поступала информация из лечебных учреждений. В ГАИ пообещали провести проверку по факту публикации. 

