В вагончике на территории СНТ под Багратионовском нашли обугленное тело местного жителя (фото)

Обгоревшее тело местного жителя обнаружили в вагончике, где он временно жил.

В Багратионовском районе во время пожара погиб 70-летний мужчина. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

ЧП произошло днём в понедельник, 16 февраля, в СНТ «Южный» в одноимённом посёлке Багратионовского района. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в сгоревшем строительном вагончике на одном из дачных участков нашли обугленное тело мужчины. Оно лежало на металлической кровати.

Гурьевским межрайонным следственным отделом регионального СКР была организована процессуальная проверка. Личность погибшего установлена. Им оказался местный житель, временно проживавший в вагончике. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти, причины и очага пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

В рамках проверки следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.