В Немане участок на одной из главных улиц завалили строительным мусором, с властей требуют 1,2 млн рублей

В Немане участок на одной из главных улиц завалили строительным мусором, с властей требуют 1,2 млн рублей - Новости Калининграда | Фото: канал Северо-Западного Управления Росприроднадзора / Телеграм
Фото: канал Северо-Западного Управления Росприроднадзора / Телеграм

В Немане на улице Победы обнаружили свалку строительных отходов, за причинённый почвам вред с местных властей требуют компенсацию. Об этом телеграм-канал Северо-Западного управления Росприроднадзора сообщает во вторник, 17 февраля.

Нарушение выявили во время выездного обследования после обращения жителей. Захламлённый участок относится к землям неразграниченной собственности в границах муниципалитета. Размер ущерба специалисты рассчитали по действующей методике, сумма составила 1 млн 219 тысяч рублей. 

Администрации округа предложили добровольно компенсировать причинённый вред, в противном случае деньги взыщут через суд.

В Гурьевском районе нашли сельскохозяйственные угодья, загрязнённые опасным канцерогеном. После лабораторного исследования выяснилось, что в земле зашкаливает количество бензапирена. 

