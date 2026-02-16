В Ниде во время рок-концерта в центре культуры на зрителей рухнула часть потолка

ВКонтакте

В Нидском центре культуры во время концерта литовской рок-группы «Биплан» с потолка обрушилась часть конструкции с освещением. Об этом пишет портал Delfi в понедельник, 16 февраля.

Инцидент произошёл в начале выступления, которое было приурочено ко Дню восстановления государства. По словам вице-мэра Неринги Нарунаса Лендрайтиса, как только прозвучали первые аккорды, отклеилась и упала на зрителей пластиковая лента с подсветкой. Концерт сразу остановили.

На место вызвали пожарных-спасателей. Они поднялись по стремянке и демонтировали оставшийся фрагмент конструкции. Сначала организаторы рассчитывали продолжить выступление, однако после осмотра потолка решили не рисковать и окончательно отменили концерт. Перед публикой извинились.

Во время ЧП пострадала член городского совета Неринги Юстина Лукаускене. Ей оказали первую помощь. Вице-мэр и представители центра написали объяснительные и передали их полиции.