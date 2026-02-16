В Советске сменная обувь стала причиной скандала в родительском чате школы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Советске спор родителей о сменной обуви в школьном чате закончился оскорблениями семилетнего ребёнка и его мамы. Об этом телеграм-канал Калининградского областного суда пишет в понедельник, 16 февраля.

В декабре 2025 года одна из участниц группы, обсуждая ситуацию со сменной обувью школьников, перешла на грубые, адресные высказывания. Переписку увидели другие взрослые. По версии истца, после этого у части родительского сообщества сложилось негативное отношение к ребёнку, что сказалось на его эмоциональном состоянии. Когда мальчик узнал о содержании сообщений, он испытал стыд и обиду.

В Советский городской суд в интересах семьи обратился прокурор. В иске просят признать распространённые сведения порочащими честь и достоинство, обязать ответчицу принести публичные извинения и взыскать 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Заседание назначено на 2 апреля.