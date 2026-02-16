В Калининградской области перевернулась машина скорой помощи, пострадали трое (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На мамоновском шоссе попала в ДТП 116-я бригада Регионального центра скорой помощи и медицины катастроф. Об этом «Клопс» сообщили в региональном минздраве и ГУ МЧС.

Авария произошла в понедельник, 16 февраля, в 11:05 в районе посёлка Ульяновка Багратионовского района. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение, спровоцированное 31-летней женщиной за рулём автомобиля Mazda. Автомобиль скорой перевернулся, в машине выбиты лобовое и боковые стёкла.

В настоящий момент на месте ЧП работает 108-я бригада скорой, которая проезжала мимо. На помощь коллегам направлена бригада №2.

По предварительным данным, в ДТП пострадали трое человек — оба водителя и фельдшер. Все они находятся в сознании, водитель скорой — в удовлетворительном состоянии, второй — в состоянии средней тяжести, как и медик.