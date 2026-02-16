Швед в пьяном угаре угнал машину у финского курьера и хотел попасть в Россию через закрытый погранпереход

ВКонтакте

В Лапландии задержали шведа, который на угнанном у финского курьера автомобиле пытался попасть в Россию. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на СМИ Суоми.

Нарушитель доехал до закрытых ворот пункта пропуска Салла, перелез через них, но был задержан пограничным нарядом. Оказалось, что злоумышленник был пьян, напоследок он ещё успел сделать покупки с помощью банковской карты, найденной в салоне авто.

Мужчина собрал полную коллекцию уголовных статей, его подозревают в нарушении государственной границы, угоне автомобиля и управлении им в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также мелком мошенничестве.