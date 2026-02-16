В Калининградской области депутат пойдёт под суд за незаконный оборот янтаря на 3,5 млн рублей

ВКонтакте

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего депутата окружного совета МО «Янтарный городской округ». Об этом сообщает региональный СКР.

По данным следствия, с января 2020 года по март 2021-го обвиняемый приобрёл янтарь, незаконно добытый в акватории Балтийского моря. Данный минерал входит в перечень стратегически важных ресурсов РФ. Разрешения на его добычу и обработку у мужчины не было. Камень, стоимость которого превышает 3,5 млн рублей, использовался для внутренней и внешней отделки ресторана, расположенного в посёлке Янтарный.

Депутата обвиняют в незаконном обороте янтаря в крупном размере (ч. 2 ст. 191 УК РФ). На стадии предварительного следствия он признал вину. В рамках дела были проведены осмотры мест происшествия, проверки показаний и комплекс экспертиз. Следствие считает, что собрано достаточно доказательств. Материалы направили в суд.