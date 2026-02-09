В Славске пьяный водитель врезался в столб и попытался подкупить инспектора ДПС

ВКонтакте

В Славске 35-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после попытки дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщили в телеграм-канале Калининградского областного суда в понедельник, 9 февраля.

По версии следствия, в апреле прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на Audi 80 по улице Советской и врезался в опору освещения. На место прибыли сотрудники ДПС, которые заметили странное поведение водителя.

Чтобы избежать административной ответственности, мужчина несколько раз предлагал инспектору 150 тысяч рублей. За эти деньги он просил не составлять протокол и не отправлять машину на специализированную стоянку.

Довести задуманное до конца водитель не смог — полицейский от денег отказался. Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Приготовление к даче взятки должностному лицу лично, в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия»). Сейчас в суде решают вопрос о назначении дела к рассмотрению.