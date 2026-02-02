В подвале калининградской пятиэтажки обнаружили тело молодого мужчины

ВКонтакте

В подвале пятиэтажного дома в Калининграде обнаружили тело 27-летнего мужчины. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.

Погибшего нашли в воскресенье, 1 февраля, местные жители. На место сразу вызвали сотрудников правоохранительных органов. Предположительно, покойник пролежал в подвале трое суток.

Личность погибшего установили. Им оказался 27-летний калининградец, который жил без регистрации, нигде не работал и злоупотреблял спиртным.

В региональном СКР сообщили, что на место выезжал следователь, проводится проверка. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.