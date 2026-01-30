В Калининграде 57-летний мужчина завалил телеграм-чат призывами к насилию и нажил себе проблемы

В Калининграде 57-летний местный житель написал в мессенджере комментарии с призывами к насилию и стал фигурантом уголовного дела. Об этом прокуратура области сообщает в пятницу, 30 января.
Сообщение мужчина оставил в июне 2025 года в открытом чате одного из телеграм-каналов. По версии силовиков, в комментарии содержались призывы к насильственным действиям против представителей власти.
На публикацию обратили внимание сотрудники ФСБ. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием сети "Интернет"»), а прокуратура проверила материалы и сочла решение законным.
Жительница Калининградской области оставляла в телеграм-канале крамольные комментарии и заработала на срок. Дама высказывалась о расправах над военнослужащими, должностными лицами правительства и депутатами Государственной думы.