В Калининграде 57-летний мужчина завалил телеграм-чат призывами к насилию и нажил себе проблемы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде 57-летний местный житель написал в мессенджере комментарии с призывами к насилию и стал фигурантом уголовного дела. Об этом прокуратура области сообщает в пятницу, 30 января.

Сообщение мужчина оставил в июне 2025 года в открытом чате одного из телеграм-каналов. По версии силовиков, в комментарии содержались призывы к насильственным действиям против представителей власти.

На публикацию обратили внимание сотрудники ФСБ. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием сети "Интернет"»), а прокуратура проверила материалы и сочла решение законным.