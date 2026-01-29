Более 100 уголовных дел: калининградку заподозрили в организации незаконной миграции

ВКонтакте

В Калининграде 34-летняя местная жительница стала фигуранткой более чем ста уголовных дел. Её подозревают в организации незаконной миграции, сообщили в ОМВД России по Московскому району города.

По предварительным данным, с апреля по октябрь прошлого года женщина фиктивно зарегистрировала в своей квартире свыше 100 иностранцев. При этом, как установили полицейские, ни один из них по указанному адресу фактически не проживал и никогда там не появлялся.

За «прописку» калининградка брала с каждого приезжего от 1 до 1,5 тысячи рублей. В результате дознаватели полиции возбудили в отношении неё более 100 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная регистрация иностранного гражданина»). Все эпизоды объединены в одно производство. Кроме того, все иностранцы, фиктивно зарегистрированные в квартире, привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ — за нарушение правил въезда и режима пребывания в России.

В полиции уточнили, что сейчас продолжаются оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.