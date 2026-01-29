За сутки в Калининградской области замёрзли насмерть женщина и двое мужчин

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области за сутки от переохлаждения погибли три человека. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

27 января в полицию обратились жители посёлка Добровольск Краснознаменского района. Они рассказали, что в пристройке дома на улице Советской обнаружили тело женщины. 43-летняя местная жительница, предположительно, скончалась от переохлаждения. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.

Установлена личность молодого человека, тело которого нашли в гараже на улице Невского в Калининграде. Вероятнее всего, он скончался по той же причине. Погибшему местному жителю было 29 лет.

Мужчина, найденный мёртвым в поле у посёлка Аистово, также, предположительно, замёрз. К таким предварительным выводам пришло следствие, окончательные заключения сделают эксперты.

Во всех случаях проводятся проверки. Для установления обстоятельств и точной причины гибели людей назначены судебно-медицинские исследования.