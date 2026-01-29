14:26

В женских колготках, придушенный ремнём: стали известны подробности гибели калининградца в гараже на Аллее Смелых

Мужчина, найденный мёртвым в гараже на Аллее Смелых, был в женских колготках и придушен ремнём. О некоторых обстоятельствах его гибели «Клопс» сообщили источники. 

Именно затянутый на шее ремень безопасности автомобиля, предположительно, мог стать причиной смерти 43-летнего калининградца. По данным источников, погибший был без трусов, а в гараже нашли наркотическое вещество — эта информация не подтверждена официально. 

Как сообщили в региональном СКР, на место выезжал следователь. Организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По её результатам будет принято процессуальное решение. 

Как сообщалось ранее, в гаражном обществе на Аллее Смелых хозяин одного из гаражей обнаружил мёртвым арендатора, которому сдал помещение примерно две недели назад. Мужчина около суток не выходил на связь.

