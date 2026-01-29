Прокуратура хочет выяснить, по какой причине в разгар морозов загорелась свалка на Правой набережной

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградская природоохранная прокуратура начала проверку после пожара на территории базы утилизации отходов на Правой набережной. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Установлено, что 24 января 2026 года на территории организации, расположенной на улице Правая набережная в городе Калининграде, произошло возгорание складированных отходов производства и потребления — отходы упаковки, полиэтилена, древесины, бумаги», — говорится в сообщении.

После происшествия сотрудники прокуратуры выехали на место. Они осмотрели территорию, пообщались с руководством организации и запросили документацию, связанную с обращением с отходами. Ведомство хочет проверить, как на базе складировали мусор и соответствовали ли условия его накопления установленным нормам.

По итогам проверки и лабораторных исследований прокуратура примет решение о дальнейших мерах реагирования.