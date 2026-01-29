10:49

В ДТП со скорой и двумя легковушками под Зеленоградском пострадали трое, включая фельдшера

Место ДТП | Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
Место ДТП. Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

В ДТП со скорой помощью и двумя легковушками под Зеленоградском получили травмы фельдшер и ещё два человека. Об этом «Клопс» рассказали в минздраве. 

Медика и ещё одного пострадавшего в аварии 28 января доставили в БСМП для обследования. У фельдшера было подозрение на сотрясение головного мозга. Третьего человека осмотрели на месте. Он отказался от госпитализации. 

Состояние всех троих оценивается как удовлетворительное. Тяжёлых травм ни у кого не зафиксировано. 

Авария произошла на дороге Клюквенное — Лесное 28 января в 16:09. Как сообщала ГАИ, в ДТП пострадали пассажир «Газели» и водитель LADA. 

