В ДТП со скорой и двумя легковушками под Зеленоградском пострадали трое, включая фельдшера

В ДТП со скорой помощью и двумя легковушками под Зеленоградском получили травмы фельдшер и ещё два человека. Об этом «Клопс» рассказали в минздраве.

Медика и ещё одного пострадавшего в аварии 28 января доставили в БСМП для обследования. У фельдшера было подозрение на сотрясение головного мозга. Третьего человека осмотрели на месте. Он отказался от госпитализации.

Состояние всех троих оценивается как удовлетворительное. Тяжёлых травм ни у кого не зафиксировано.