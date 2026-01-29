В ДТП со скорой и двумя легковушками под Зеленоградском пострадали трое, включая фельдшера

В ДТП со скорой помощью и двумя легковушками под Зеленоградском получили травмы фельдшер и ещё два человека. Об этом «Клопс» рассказали в минздраве.
Медика и ещё одного пострадавшего в аварии 28 января доставили в БСМП для обследования. У фельдшера было подозрение на сотрясение головного мозга. Третьего человека осмотрели на месте. Он отказался от госпитализации.
Состояние всех троих оценивается как удовлетворительное. Тяжёлых травм ни у кого не зафиксировано.
Авария произошла на дороге Клюквенное — Лесное 28 января в 16:09. Как сообщала ГАИ, в ДТП пострадали пассажир «Газели» и водитель LADA.