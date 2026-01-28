На окружной маршрутный автобус спровоцировал ДТП с тремя машинами, среди пострадавших — ребёнок

ВКонтакте

В Калининграде на Северном обходе произошла авария с участием маршрутного автобуса и двух легковушек. Об этом региональная Госавтоинспекция написала в своём телеграм-канале в среду, 28 января.

По предварительным данным, около 19:35 водитель автобуса при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу другой машине и врезался в неё. От удара легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с ещё одним авто.

Как отметили в полиции, в аварии пострадали двое пассажиров автобуса, в том числе один ребёнок. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.