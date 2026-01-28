В поле под Калининградом нашли окоченевшее тело мужчины

ВКонтакте

В одном из посёлков Гурьевского района в поле нашли окоченевшее тело мужчины. Об этом «Клопс» рассказал очевидец.

Днём во вторник, 27 января, сотрудники аквафермы в Аистово вышли осмотреть близлежащую территорию. В нескольких сотнях метров в безлюдном месте они увидели лежавшего лицом вниз мужчину. Судя по всему, он уже окоченел.

«Мы шли в сторону леска. Сколько он там пролежал, неизвестно — возможно, с ночи. Накануне, за день до этого, он подходил к нашему охраннику, стрелял сигареты. На вид ему лет 55, на голове ссадина — скорее всего, ударился о ледяной наст, когда падал. Там очень скользко. Мы вызвали полицию, скорую. Опергруппа туда еле дошла от машины, а водитель скорой упал. Тот мужчина, возможно, тоже упал и замёрз», — рассказал сотрудник рыбного хозяйства.

Мужчина добавил, что в этот же день погибшего опознали. Им оказался житель одного из соседних посёлков.

Редакция обратилась за комментариями в СУ СК по Калининградской области, однако в ведомстве не ответили.