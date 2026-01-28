Калининградец накопил 2 млн долгов и теперь рискует остаться без автомобиля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Житель Калининградской области, накопивший крупные долги по налогам и арендной плате, временно остался без автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону в среду, 28 января.

Исполнительные производства в отношении мужчины возбудили в отделении судебных приставов Светловского городского округа и Ленинградского района Калининграда. По данным УФССП, гражданин не выплатил более 300 тысяч рублей по арендным платежам и свыше 1,8 млн — по налогам.

«Поскольку мужчина не принял мер к исполнению требований исполнительных документов, судебные приставы установили, что в собственности у должника есть восемь легковых транспортных средств, в том числе Bentley, Infiniti, Renault, Range Rover и Lexus», — рассказали в ведомстве.

С помощью камер системы «Безопасный город» специалисты установили местонахождение нескольких машин. Сотрудники Светловского отделения судебных приставов выехали по адресу проживания должника — автомобили оказались припаркованы на территории частного дома. На один из автомобилей — Lexus 2018 года выпуска — был наложен арест. Машину передали владельцу на ответственное хранение без права пользования. Мужчину также предупредили об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ за незаконные действия с арестованным имуществом.

Должнику вручили квитанции для оплаты задолженности. На погашение долгов у него есть десять дней. В противном случае приставы начнут процедуру оценки автомобиля для последующей продажи.