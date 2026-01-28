Покойник был босой и в футболке: калининградец обнаружил в гараже тело молодого мужчины

ВКонтакте

Калининградец обнаружил в гараже у дома тело молодого мужчины, покойник был бос и одет в футболку. Об этом «Клопс» рассказал сам очевидец.

Страшное зрелище открылось местному жителю около 18:00 вторника, 27 января. Мертвец лежал в гараже во дворе трёхэтажки на улице Невского.

«Приезжали полицейские, разбирались. Труп увезли только около четырёх утра. Что удивительно, он был босиком и в футболке, хорошо подстрижен. Понятия не имею, что с ним случилось и откуда он», — рассказал очевидец, добавив, что погибшему на вид нет и 30 лет.

Аналогичный случай в это же время произошёл в гаражном обществе на Аллее Смелых. Хозяин одного из гаражей обнаружил мёртвым арендатора, которому сдал помещение около двух недель назад. Тогда на встречу с владельцем недвижимости приехала семейная пара. Обо всём договорились, супругам передали ключи.

«27 января около шести вечера я ехал ко второму своему гаражу в том же обществе мимо первого, — рассказал собеседник «Клопс». — Увидел, что там стоят мужчина с девушкой, стучат в двери. Я остановился, стал спрашивать, что случилось. Те объяснили, что они вроде знакомые или родственники моего арендатора и что он больше суток не выходит на связь, не отвечает на звонки. Дверь была закрыта. Мы вместе и руками, и ногами, и плечом толкали. Сумели открыть, мы с парнем зашли туда. Там стоит машина, вся разобранная, с неё всё снято, даже сиденья. Открыли дверки, а тот внутри лежит мёртвый. Жутко. Я тут же позвонил в экстренные службы».

Мужчина добавил, что машину нельзя было завести, поскольку с неё был снят аккумулятор. Медики констатировали смерть человека. На месте работала полиция. Погибшему, по словам владельца гаража, около 45-50 лет.

«Клопс» обратился в региональный СКР, однако ни по одному, ни по второму случаю получить комментарии в ведомстве не удалось.