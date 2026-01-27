Девять лет строгого режима: в Гурьевске осудили участника серии заказных поджогов и кражи

ВКонтакте

В Гурьевске вынесли приговор участнику серии заказных поджогов и кражи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области во вторник, 27 января.

«С октября 2023 года по май 2024 года подсудимый в составе организованной преступной группы осуществлял поджоги чужого имущества на территории области, в том числе кафе, квартиры, торгового павильона и пяти дорогостоящих автомобилей, а также совершил кражу из жилого дома», — говорится в сообщении.

Общий ущерб вышеперечисленных преступлений превысил 28 млн рублей. Мужчине назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевших взыскана компенсация имущественного ущерба.