В Калининграде прохожие помогли мужчине, потерявшему сознание на остановке

В Калининграде очевидцы помогли мужчине, которому стало плохо на остановке. Об этом «Клопс» рассказала свидетельница происшествия, подробности сообщил источник в экстренных службах региона.

Около 9:00 вторника, 27 января, прохожие увидели одинокого человека на улице Киевской, в районе сортировочной станции. Он сидел на автобусной остановке, был без сознания, ни на что не реагировал. Документов при нём не нашли, на вид ему было около 50 лет. Очевидцы — девушка и супружеская пара — вызвали скорую.

«Приехавший на вызов медик пытался привести его в чувство, но безуспешно. Тот всё так же был неподвижен и не очнулся, даже когда к носу поднесли нашатырный спирт. Мой муж и несколько мужчин положили его на носилки и помогли занести больного в машину», — рассказала свидетельница.

По данным источника, медики неотложки предположили, что у пациента случился инсульт или инфаркт. Не исключали также, что он находится в состоянии опьянения. Его доставили в одну из больниц Калининграда, где он пришёл в себя. Мужчину обследовали. Острых состояний у него не нашли. Ему стало лучше, он оделся и ушёл, отказавшись от госпитализации.