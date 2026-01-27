В Калининграде женщину отправили в колонию за нападение с ножом на возлюбленного

ВКонтакте

В Калининграде суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью возлюбленному. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 27 января.

ЧП произошло 30 сентября 2025 года в квартире на улице Коммунистической. Между женщиной и её сожителем разгорелся скандал. Во время ссоры обвиняемая ударила мужчину ножом в область живота. В результате 51-летний пострадавший получил колото-резаное ранение брюшной полости. Его удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры суд назначил женщине наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.