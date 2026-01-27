13:11

Замёрзли и перепугались: в Калининграде троих школьников пришлось снимать со льда озера

  1. Происшествия
Автор:

В Калининграде спасатели сняли со льда озера троих школьников. Об этом рассказал источник «Клопс». 

Вечером в понедельник, 26 января, ребята 14 и 11 лет гуляли в Южном парке недалеко от спортивного комплекса. Троица вышла на середину озера, и в какой-то момент подростки услышали, как трещит лёд. Побоявшись провалиться, они решили не рисковать и позвонили в службу «112». 

На место сразу выехали муниципальные спасатели. Облачившись, как положено по инструкции, в гидрокостюмы, они по льду дошли до школьников, которые к тому моменту изрядно замёрзли. Всех троих доставили на берег без происшествий. 

Толщина льда на водоёме была 12 сантиметров. Один из ребят после спортивных занятий был обут в кроссовки, они промокли. Школьники отогрелись в машине спасателей, их довезли до автобусной остановки. Все трое живут в Ленинградском районе.   

5 011
Происшествия
День любви
Читать