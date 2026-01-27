Ремонт обернулся долгом: калининградец выплатил соседям 498 тысяч рублей за затопленную квартиру

ВКонтакте

Калининградец выплатил соседям 498 тысяч рублей за затопленную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону во вторник, 27 января.

«Супруги, проживающие на втором этаже, проводили своими силами ремонтные работы по перепланировке квартиры и повредили кран на батарее. Это привело к затоплению горячей водой жилого помещения, расположенного на первом этаже. Были повреждены потолки, стены, полы, ламинат, мебель, оконные и дверные проёмы», — рассказали в ведомстве.

Страховое возмещение не покрыло стоимости восстановительных работ. Потерпевшие подали иск. Суд постановил взыскать с собственника верхней квартиры 498 тысяч рублей. Чтобы стимулировать должника побыстрее решить вопрос, приставы временно ограничили его выезд из страны, арестовали банковские счета и наложили запрет на регистрационные действия двух принадлежащих ему квартир площадью 46 и 50 кв метров. Это сработало — калининградец выплатил всю сумму.