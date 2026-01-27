В Балтийске ребёнок наглотался дыма от горящего в высотке мусоропровода

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Балтийске в подъезде девятиэтажного дома загорелся мусоропровод. Ребёнок наглотался ядовитого дыма, его доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре на Гвардейском бульваре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 26 января в 10:17. Помимо пострадавшего спасатели спасли троих жильцов и эвакуировали 15 человек. Пламя на площади 9 «квадратов» тушили 6 пожарных при поддержке двух спецмашин. Устанавливается причина возгорания.