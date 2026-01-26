В Калининграде водителя легковушки зажало в машине после столкновения с автобусом (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на ул. Катина произошло ДТП с двумя автомобилями и рейсовым автобусом. Об этом «Клопс» сообщает очевидец.

ДТП произошло около 12:30 в понедельник, 26 января. Как передают свидетели, помятые транспортные средства стоят на дороге. У одной из машин серьёзно повреждена передняя часть. На месте работают спасатели и скорая помощь.



«Это автобус №18, кроссовер и легковушка «Рено». Водитель последнего был зажат в машине, мужчине около 45 лет. Первую помощь ему оказали очевидцы, они перебинтовали голову. Он жаловался ещё, что нога болит. Его достали спасатели и передали медикам скорой. В автобусе и другом автомобиле никто не пострадал», — сообщил свидетель.