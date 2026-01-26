12:40

Окружная Калининграда превратилась в каток, из-за нескольких аварий собирается пробка (фото)

На Северном обходе несколько ДТП. Фото: очевидец

В Калининграде на Северном обходе столкнулось как минимум семь машин. Из-за ДТП в понедельник, 26 января, собирается огромная пробка. Об этом «Клопс» сообщают очевидцы. 

Одна из аварий произошла в районе Большого Исакова на участке от улицы Гагарина до Московского проспекта. Там столкнулись грузовик и легковушка. По данным источника, люди серьёзно не пострадали. 

«Дорога скользкая, как каток. В этом же направлении метрах в 200-300 друг от друга столкнулись три машины, затем ещё две и ещё две. В общем, минимум семь машин. Скользят и тюкаются друг в друга», — сообщает очевидец. 

Окружная Калининграда превратилась в каток, из-за нескольких аварий собирается пробка (фото) - Новости Калининграда | Скриншот сервиса «Яндекс»
Скриншот сервиса «Яндекс»

Мужчина добавляет, что из-за ДТП собирается приличная пробка. На месте работают спасатели, ГАИ. Информации о том, что кто-то пострадал, на данный момент нет.  

