Окружная Калининграда превратилась в каток, из-за нескольких аварий собирается пробка (фото)

В Калининграде на Северном обходе столкнулось как минимум семь машин. Из-за ДТП в понедельник, 26 января, собирается огромная пробка. Об этом «Клопс» сообщают очевидцы.

Одна из аварий произошла в районе Большого Исакова на участке от улицы Гагарина до Московского проспекта. Там столкнулись грузовик и легковушка. По данным источника, люди серьёзно не пострадали.

«Дорога скользкая, как каток. В этом же направлении метрах в 200-300 друг от друга столкнулись три машины, затем ещё две и ещё две. В общем, минимум семь машин. Скользят и тюкаются друг в друга», — сообщает очевидец.