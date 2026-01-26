Пламя поднималось к окну: как мама из Калининграда спасла трёх дочек, выбросив их со второго этажа в руки соседей

ВКонтакте

Ссылка Мама трёх девочек из Калининграда рассказала, как спасала детей из горящей квартиры на улице Восточной. Женщина пообщалась с «Клопс» и поблагодарила всех, кто не прошёл мимо и помог семье выбраться из огня и дыма. «Поняла, что мы не выйдем» Старшей дочке Ксении 7 лет, средней — четыре, младшей — год. В понедельник, 19 января, калининградка бегала по делам, с девочками сидел муж. Вечером он ушёл на тренировку, настала мамина вахта. «Мы только собирались поужинать, и вдруг в квартире внезапно погас свет. Я подумала, что опять выбило пробки. Девочкам сказала: не боимся, берём фонарики и идём на кухню. Тем более, что недавно такое уже было и свет потом включился. Я пошла по квартире и почувствовала, что появился такой едкий, неприятный запах… Поняла — что‑то не так», — говорит женщина. Ксения не слышала ни криков, ни шума — никаких признаков паники. Решила выглянуть в общий коридор, но как только приоткрыла дверь, оттуда повалил густой белый едкий дым. Всё было как в тумане, дышать стало невозможно. «Девочки тоже почувствовали, начали паниковать: «Мамочка, что делать?» Стало ясно — спастись через дверь мы уже не успеем», — вспоминает Ксения.

Ссылка В квартире многодетной семьи полопались окна, внутри всё закопчено. Фото: предоставила Ксения

Огонь поднялся к окнам В квартире две комнаты, и все окна выходят на одну сторону. Женщина побежала на кухню, выглянула на улицу, а снаружи крикнули: «У вас на первом этаже пожар!» Почти одновременно снизу послышался грохот: жар выбил стёкла у соседей. Пламя моментально взметнулось вверх. «Мы как раз над этой квартирой», — говорит Ксения. Как могла, наспех она начала одевать девочек. Старшей успела натянуть сапоги и куртку, на двух других — комбинезоны. Самая маленькая осталась без обуви и шапки. «Я пыталась оценить обстановку. Намочила полотенца, приложила к лицу себе и дочкам, но понимала, что либо вообще не выйдем, либо я выведу только кого-то одного. Побежала к окну, там кричали: «Выходите из квартиры!» Я отвечаю, мол, это невозможно. Выглянула, хотела спустить дочерей вниз, но высота была слишком большой. Они точно получили бы травмы, даже если бы кто-то ловил их просто в руки. Закричала людям: «Поймайте детей!» Увидела штору — плотная ткань. Сорвала и скинула вниз, там мужчины натянули её. По очереди я бросала детей. Они падали на эту штору, ткань выдержала, никто не повредился», — рассказывает многодетная мама. Потом Ксения прыгнула сама. Она отделалась лёгкими ушибами. Говорит, что даже надышаться не успели, однако ещё пару минут — и все могли погибнуть.

Неизвестные спасители Ксения успела позвонить мужу и сообщить о пожаре. Тот сразу помчался домой. «Мы стояли на улице в шоковом состоянии. Кто-то предлагал сесть в машину, а я понимала, что сейчас муж приедет и мы все сядем к нему в автомобиль. В это время он приехал со двора и пытался попасть в квартиру, помочь нам. Он был в панике. Заходил в подъезд — ему становилось плохо, он выбегал на улицу. Потом догадался обежать дом, и я увидела, как он растерянно смотрит на наши окна, побежала к нему. За эти минуты мы пережили такой ужас!» — говорит собеседница «Клопс». Ксения не знает имён людей, которые натянули штору и ловили её и детей. Говорит, что и лиц толком не могла разглядеть. «Лишь одного соседа узнала, а остальным успела только сказать спасибо. Там ещё были люди, которые бросали мне под ноги куртки, чтобы я не стояла босой на снегу, люди не давали нам замёрзнуть. И сейчас у меня чья-то куртка лежит, а я даже не знаю, кому её вернуть. Ещё раз хочу сказать огромное всем спасибо от меня и моей семьи! В тот день не получилось сказать людям слова благодарности, но надеюсь, что многие прочитают их здесь. Спасибо за ваши добрые, отзывчивые сердца, за помощь, которая пришла так своевременно», — говорит Ксения.

Судя по повреждениям потолка в квартире на первом этаже, пол на втором может провалиться. Фото: предоставила Ксения

Возвращаться домой нельзя Соседская квартира на первом этаже полностью выгорела. Через дыру в полу Ксения увидела первый этаж. «У соседей потолок сгорел, а у нас сгорели только плинтусы, но гарь… Мебель жёлтая, одежда и вещи все пропахли, запах жуткий. Окна потрескались. Полы, скорее всего, нам тоже придётся менять. Пожарные акт пока не дали, но сказали, что заезжать нельзя, перекрытия опасны», — объясняет Ксения. По словам Ксении, ей сказали, что манёвренное жильё не дадут, потому что у семьи есть собственность в Черняховске. «Но дети учатся и занимаются в Калининграде, мы всё пропускаем теперь — все кружки, секции, подготовку к школе старшей дочери. Муж пытается что-то отмыть и хоть немного привести в порядок», — говорит калининградка.