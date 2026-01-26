В Калининграде улица Портовая на время превратилась в реку (видео)

В Калининграде из-за коммунальной аварии затопило проезжую часть на улице Портовой. Об этом местные жители рассказали «Клопс» утром в понедельник, 26 января.
На присланных читателями кадрах видно, как автомобили буквально рассекают воду: потоки полностью покрыли дорогу, а волны от проезжающих машин доходят до припаркованного у обочин транспорта.
В областном «Водоканале» пояснили, что причиной подтопления на Портовой стала утечка на трубопроводе возле дома № 6. Аварийная бригада уже работает на месте и устраняет повреждение.
«Делаем всё возможное для скорейшего разрешения ситуации. Возможны временные перебои с водоснабжением на соседних улицах. После завершения в месте проведения работ проведут благоустройство», — пишут в телеграм-канале предприятия.
В организации также уточнили, что всю воду с проезжей части направят в ливнёвку, а при необходимости откачают спецтехникой.
Сообщения о проблемах с водой принимают на круглосуточной горячей линии «Водоканала»: 8 (4012) 555-151, добавочный 1.
