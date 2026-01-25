В Афганистане из-за аномальных снежных бурь и ледяных дождей погибли десятки человек

ВКонтакте

В Афганистане в результате сильных снежных бурь и ледяных дождей погиб как минимум 61 человек, ещё 110 получили травмы. Об этом пишут на сайте национального Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным ведомства, жертвы и пострадавшие есть сразу в нескольких провинциях — среди них Кабул, Парван, Панджшир, Бамиан, Дайкунди, Майдан-Вардак, Газни, Герат, Гор, Бадгис, Фарьяб, Сари-Пуль, Балх, Саманган и Нуристан. Стихия нанесла серьёзный урон жилому фонду: полностью или частично разрушены 458 домов, в результате чего пострадали 360 семей. Из-за снежных бурь, метелей и ледяных дождей погибли 620 голов домашнего скота.

Непогода сохранялась со среды по пятницу и серьёзно осложнила работу транспорта и систем жизнеобеспечения. Власти отмечают, что наибольший ущерб пришёлся на горные и сельские районы, инфраструктура в которых не готова к подобным ЧП. Большинство главных автомагистралей и региональных дорог остаются заблокированными, сохраняется высокий риск схода снежных лавин. В стране также нарушена подача электроэнергии, импортируемой из-за рубежа.