15:52

Водитель скончался в машине скорой: МЧС — об аварии под Калининградом

  1. Происшествия
Автор:

Водитель легковушки, которая на Северном обходе Калининграда столкнулась с фурой, скончался в машине скорой. Об этом сообщили в МЧС региона в субботу, 24 января. 

«Прибывшие на место пожарные и муниципальные спасатели провели деблокацию водителя легкового автомобиля и передали его медикам. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении. 

На месте работали 5 человек и 1 единица техники.

ДТП произошло в субботу, 24 января, в 3:15, на 1,9 км Северного обхода Калининграда.

8 579
Происшествия
Праздник, согревающий сердца
Читать