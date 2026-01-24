Водитель скончался в машине скорой: МЧС — об аварии под Калининградом

ВКонтакте

Водитель легковушки, которая на Северном обходе Калининграда столкнулась с фурой, скончался в машине скорой. Об этом сообщили в МЧС региона в субботу, 24 января.

«Прибывшие на место пожарные и муниципальные спасатели провели деблокацию водителя легкового автомобиля и передали его медикам. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении.

На месте работали 5 человек и 1 единица техники.