Перелом позвоночника: Бастрыкин потребовал доклад по делу о травмировании 10-летней калининградки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования 10-летней девочки в Калининграде. Об этом сообщает региональный СКР в субботу, 24 января.

«В сети Интернет сообщается, что во дворе многоквартирного дома в городе Калининграде десятилетняя девочка упала, поскользнувшись на неочищенной от снежных масс и наледи дороге. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, у неё диагностирована травма», — говорится в сообщении. 

Организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил главе регионального СКР Дмитрию Канонерову представить доклад о ходе и результатах работы ведомства.

Накануне сообщалось, что в Калининграде 10-летняя девочка получила перелом позвоночника, поскользнувшись во дворе.

