В Калининграде изрезанный ножом парень выпал из окна девятиэтажки и говорил, что его преследуют

В Калининграде под окнами девятиэтажки обнаружили изрезанного ножом парня. Об этом рассказал источник «Клопс».

Молодого человека в крови заметили утром 22 января под окнами дома на ул. 9 Апреля. Очевидцы позвонили в скорую и полицию. Пострадавший, предположительно, был в состоянии наркотического опьянения — сопротивлялся и говорил, что его преследуют. Мужчину забрали в больницу, у него множественные открытые раны рук, шеи и проникающие раны грудной клетки. По предварительным данным, находясь не в себе, он мог порезаться в квартире, а затем выпал из окна.