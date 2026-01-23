Лежал лицом вниз, рядом с тропинкой: в калининградском парке прохожий обнаружил тело мужчины

ВКонтакте

В калининградском парке местный житель обнаружил тело мужчины. Об этом «Клопс» сообщил сам очевидец, а также источник в экстренных службах региона.

Погибшего нашли утром 22 января в парке между ручьём Воздушным и гаражным комплексом в районе школы-интерната на ул. Спортивной. Местный житель прогуливался с собакой и заметил мертвеца.

«Внизу, там, — ручей, а наверху протоптанная тропинка, он лежал чуть в стороне от неё. Не дышал и не подавал признаков жизни, кожа была неестественного цвета. Раньше я его никогда не видел. Я позвонил в скорую и полицию. На вид погибшему около 50 лет, как мне показалось», — пояснил «Клопс» очевидец.

Местный житель добавил, что когда уходил из парка, встретил наряд полиции и показал, где обнаружил погибшего. По данным источника в экстренных службах региона, видимых травм и признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Истинную причину кончины установит судебно-медицинская экспертиза. При мужчине были телефон и ключи, документов не нашли. В региональном СКР не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и пояснить, установлена ли личность погибшего.