ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде 10-летняя девочка получила перелом позвоночника, поскользнувшись во дворе, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 23 января.

«19 января в дневное время 10-летняя школьница поскользнулась на неочищенной от снега и надели придомовой территории жилого дома на улице Суздальской, 11в, и упала на спину. В результате падения у несовершеннолетней диагностирован компрессионный перелом позвоночника», — говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку бездействию управляющей организации. Ведомство также рассмотрит вопрос о направлении в суд иска о взыскании компенсации морального вреда в пользу девочки.