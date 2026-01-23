11:23

В Калининграде 10-летняя девочка получила перелом позвоночника, поскользнувшись во дворе

Фото: прокуратура Калининградской области

В Калининграде 10-летняя девочка получила перелом позвоночника, поскользнувшись во дворе, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 23 января.

«19 января в дневное время 10-летняя школьница поскользнулась на неочищенной от снега и надели придомовой территории жилого дома на улице Суздальской, 11в, и упала на спину. В результате падения у несовершеннолетней диагностирован компрессионный перелом позвоночника», — говорится в сообщении. 

Прокуратура даст оценку бездействию управляющей организации. Ведомство также рассмотрит вопрос о направлении в суд иска о взыскании компенсации морального вреда в пользу девочки.

В Калининграде на скользкой дороге скорая помощь вылетела на встречку и едва разошлась с легковушкой.

