Работала на онлайн-наркомаркет: в Калининграде под стражу взяли 18-летнюю закладчицу с 300 граммами «соли»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Ленинградский районный суд Калининграда заключил под стражу 18-летнюю девушку, подозреваемую в сбыте синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, уроженка Пермского края работала закладчицей интернет-магазина, действовавшего в теневом сегменте интернета. От куратора она получила задание забрать крупную партию запрещённого вещества из тайника для дальнейшего распространения. Подозреваемую задержали в квартире на улице Челнокова, где она проживала. Во время обыска полицейские нашли пластиковый контейнер с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что изъятое — синтетический психостимулятор «соль» общей массой 314,4 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, а также возможные соучастники преступления.