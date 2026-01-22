Гибель пенсионера на площади Победы: с автовладельца, пустившего за руль пьяного приятеля, взыскали 2 млн рублей

ВКонтакте

История с гибелью пешехода на площади Победы в августе 2023 года получила продолжение. Суд взыскал с владельца Mercedes, пустившего за руль пьяного 20-летнего приятеля без прав, 2 миллиона рублей в пользу дочерей погибшего. Об этом «Клопс» рассказал адвокат сестёр Эдуард Сапрыкин.

Ленинградский районный суд обязал хозяина автомобиля выплатить компенсацию морального вреда семье пенсионера. Людмила и Ольга должны получить по одному миллиону рублей.

Ответчик не согласился с таким решением и обжаловал его. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

«Как следует из решения суда, владелец Mercedes передал право управления машиной знакомому, который был в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Именно он совершил наезд на пешехода напротив здания администрации Калининграда. При этом пенсионер шёл по тротуару, а машина вылетела с дороги. Пострадавший был госпитализирован и позже скончался в больнице», — пояснил адвокат Сапрыкин.