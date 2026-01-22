Эксперт рассказал, что грозит подростку из нижнекамского лицея, который бросился с ножом на техничку

ВКонтакте

13-летнего мальчика из нижнекамского лицея, который бросился с ножом на техничку, могут отправить в спецшколу закрытого типа. Об этом, ссылаясь на директора АНО «Центр защиты и развития личности» Леонида Армера, пишет ТАСС в четверг, 22 января.

«По идее, единственное, что можно применить к родителям, — это неисполнение родительских обязанностей, это административный штраф. <...> Мальчика же, с учётом того, что ему уже в сторону 14 лет, предполагаю, можно будет отправить в спецшколу закрытого типа», — рассказал эксперт.

По его словам, для начала подростка отправят на психиатрическую экспертизу. После этого суд примет решение о его дальнейшей судьбе.