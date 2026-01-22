Владельцы пса, искусавшего 11-летнюю калининградку, выплатят матери девочки почти 340 тыс. рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Владельцы пса породы «американский булли», искусавшего 11-летнюю калининградку, выплатят матери девочки почти 340 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в четверг, 22 января.

С заявлением обратился прокурор Ленинградского района, действуя в защиту прав несовершеннолетней. ЧП произошло 4 августа 2025 года. В районе пешеходного перехода на пересечении улиц Куйбышева и Невского на ребёнка напала собака, которую выгуливали без намордника.

«У ребёнка диагностировали укушенную рану лица и другие травмы. Помимо физической боли девочка испытала сильные переживания и дискомфорт, а также не может тренироваться (девочка профессионально занимается балетом)», — рассказали в пресс-службе.

Изучив материалы дела, суд посчитал обстоятельства причинения вреда здоровью несовершеннолетней доказанными. В пользу матери девочки, действующей в интересах дочери, взысканы 300 000 рублей компенсации морального вреда, а также 38 695 рублей — в счёт возмещения расходов на лечение. Решение суда пока не вступило в законную силу.