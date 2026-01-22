В Советске пенсионерку напугали обвинениями в спонсировании другой страны, чтобы она отдала мошенникам 2 млн рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Советске 74- летнюю пенсионерку напугали обвинениями в спонсировании другой страны, чтобы она отдала мошенникам 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 22 января.

Пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала, что неизвестные похитили её накопления. По словам пенсионерки, ей поступил звонок от представителя якобы силового ведомства. Он сообщил о транзакциях в другую страну, которые были совершены с ее счёта, и пригрозил уголовной ответственностью.

«Звонивший убедил женщину отдать все имеющиеся деньги под предлогом проведения банковского декларирования и экспертизы, пообещав позднее вернуть ей денежные средства. Пенсионерка собрала все личные накопления и передала их неизвестной девушке, личность которой сейчас устанавливается сотрудниками полиции», — рассказали в пресс-службе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.