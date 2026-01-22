Стало известно, из-за чего подросток из нижнекамского лицея бросился с ножом на техничку

ВКонтакте

Нападение 13-летнего школьника на сотрудницу лицея №37 в Нижнекамске произошло на почве личного конфликта. Об этом написали в телегам-канале Следственного комитета России в четверг, 22 января.

По данным СК, женщина сделала молодому человеку замечание, после чего подросток ранил сотрудницу лицея в руку. Кроме того, тинейджер выстрелил в здании из «сигнального устройства» и сам получил травмы. Позже мэр Нижнекамска Радмир Беляев пояснил, что речь шла о трёх петардах.

После нападения всех учеников эвакуировали из здания лицея. Пострадавшей женщине оказывают медпомощь, угрозы её жизни нет. С родителями подростка беседуют компетентные органы.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Специалисты проводят проверку и устанавливают обстоятельства ЧП. Расследование находится на контроле прокуратуры Татарстана, сообщили в телеграм-канале ведомства.