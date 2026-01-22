Продавца не довезли, женщину забирали в скорую с ковша: очевидцы рассказали об обрушении ТЦ в Новосибирске (видео)

В Новосибирске продолжают разбираться в причинах обрушения двухэтажного торгового центра на улице Наумова. Очевидцы рассказали «Клопс», как проходила спасательная операция.
Местная жительница Татьяна наблюдала за происходящим из дома напротив и сняла видео. По её словам, последнего пострадавшего извлекли из-под завалов спустя несколько часов после обрушения: «Мужчину достали через 4–5 часов. Продавца не довезли — в скорой умер. У женщины открытый перелом, её транспортировали прямо с ковша».
На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Клопс», видно, как на месте происшествия работают экстренные службы. Территория вокруг разрушенного здания оцеплена, рядом стоит спецтехника, а дорога возле торгового центра почти полностью занята автомобилями с включёнными проблесковыми маячками. Зеваки наблюдают за операцией на расстоянии.
Тем временем правоохранительные органы задержали собственника торгового центра, передаёт ТАСС. По информации прокуратуры Новосибирской области, владельца здания Сергея Туркова взяли под стражу на 48 часов. В региональном управлении МВД уточнили, что мужчину 1982 года рождения доставили в следственные органы сотрудники уголовного розыска. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Сначала стало известно о двух пострадавших. Во время поисковых работ спасатели нашли внутри здания новосибирского ТЦ ещё одного человека.