Продавца не довезли, женщину забирали в скорую с ковша: очевидцы рассказали об обрушении ТЦ в Новосибирске (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Новосибирске продолжают разбираться в причинах обрушения двухэтажного торгового центра на улице Наумова. Очевидцы рассказали «Клопс», как проходила спасательная операция.

Местная жительница Татьяна наблюдала за происходящим из дома напротив и сняла видео. По её словам, последнего пострадавшего извлекли из-под завалов спустя несколько часов после обрушения: «Мужчину достали через 4–5 часов. Продавца не довезли — в скорой умер. У женщины открытый перелом, её транспортировали прямо с ковша».

На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Клопс», видно, как на месте происшествия работают экстренные службы. Территория вокруг разрушенного здания оцеплена, рядом стоит спецтехника, а дорога возле торгового центра почти полностью занята автомобилями с включёнными проблесковыми маячками. Зеваки наблюдают за операцией на расстоянии.