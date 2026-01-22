Прокуратура проверит тёмные пешеходные переходы, на которые жители Калининградской области жалуются «Клопс»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

После мониторинга прокуратура начала проверку обращений, которые жители области публикуют в соцсетях «Клопс». Поводом стали жалобы на отсутствие фонарей возле некоторых зебр в Калининграде и Зеленоградском районе. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства в четверг, 22 января.

«Пользователями сети Интернет сообщается об отсутствии уличного освещения на пешеходных переходах вблизи посёлков Коврово и Сокольники Зеленоградского района, а также на проспекте Победы в Калининграде, где ранее в ДТП погиб ребёнок», — следует из поста.

Ситуацию изучают прокуратуры Зеленоградского района и Центрального района Калининграда. По итогам проверки в ведомстве примут решение о дальнейших шагах.