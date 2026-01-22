Эксперты: тело оставшейся на пике Победы альпинистки Наговицыной могут найти только в июле или даже августе

ВКонтакте

Тело российской спортсменки Натальи Наговицыной, оставшейся на пике Победы в Киргизии, удастся обнаружить не раньше середины или конца лета. Такое мнение высказал президент Федерации альпинизма и скалолазания Киргизии Эдуард Кубатов, его цитирует РИА Новости в четверг, 22 января.

Эксперт отметил, что определить окончательный статус Наговицыной и зафиксировать её гибель можно будет только в период высокого сезона. Произойдёт это не раньше июля или августа, когда погодные условия на пике Победы позволяют проводить восхождения и поисковые работы.

Кубатов отметил, что в истории альпинизма бывали попытки восхождений на пик Победы вне летнего сезона, однако в конце 2025 и начале 2026 годов таких экспедиций не проводилось. Зимние подъёмы на эту вершину считаются одними из самых сложных в мире и под силу лишь единицам спортсменов.