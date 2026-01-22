25-летний калининградец поджёг квартиру и заявил, что уже год слышит голос бросившей его девушки (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Под Калининградом 25-летний калининградец поджёг квартиру и выпрыгнул с третьего этажа, чтобы спастись. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, подробности рассказал источник в экстренных службах региона.

Пожар произошёл вечером 20 января на улице Лазурной в посёлке Голубево. Как вспоминает одна из свидетельниц ЧП, она вместе с мужем проезжала мимо и увидела пламя в окне последнего этажа жилого дома.

«Мы остановились. Муж побежал в подъезд, стучал в квартиры, сообщал о пожаре. Я стала звонить в экстренные службы. На улицу высыпали жильцы, были семьи с детьми. Огонь разгорался очень быстро, а потом в открытом окне на третьем этаже я увидела парня. Он кричал, но я не слышала, что именно: была далековато. Потом он прыгнул и побежал. Вскоре прибыли пожарные, и мы уехали», — рассказала калининградка.

Другая свидетельница работает неподалёку и знает некоторых жителей дома. В тот вечер девушка оказалась поблизости и засняла, как молодой человек прыгнул вниз.