25-летний калининградец поджёг квартиру и заявил, что уже год слышит голос бросившей его девушки (видео)

Под Калининградом 25-летний калининградец поджёг квартиру и выпрыгнул с третьего этажа, чтобы спастись. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, подробности рассказал источник в экстренных службах региона.
Пожар произошёл вечером 20 января на улице Лазурной в посёлке Голубево. Как вспоминает одна из свидетельниц ЧП, она вместе с мужем проезжала мимо и увидела пламя в окне последнего этажа жилого дома.
«Мы остановились. Муж побежал в подъезд, стучал в квартиры, сообщал о пожаре. Я стала звонить в экстренные службы. На улицу высыпали жильцы, были семьи с детьми. Огонь разгорался очень быстро, а потом в открытом окне на третьем этаже я увидела парня. Он кричал, но я не слышала, что именно: была далековато. Потом он прыгнул и побежал. Вскоре прибыли пожарные, и мы уехали», — рассказала калининградка.
Другая свидетельница работает неподалёку и знает некоторых жителей дома. В тот вечер девушка оказалась поблизости и засняла, как молодой человек прыгнул вниз.
«Соседи рассказали мне, что видели его буквально за 20 минут до пожара. Он выглядел вполне адекватным, поздоровался при встрече. А потом вроде бы говорил, что расстался с девушкой и поджёг дома матрас. Когда он выпрыгнул, то упал в сугроб. Потом поднялся и, хромая, спрятался в подъезде. Его обнаружили мужчины и помяли маленько. Потом держали до приезда экстренных служб», — рассказала собеседница «Клопс».
По словам соседей, парень живёт там около трёх месяцев. Квартира, по неподтверждённым данным, принадлежит его матери.
По данным источников в экстренных службах региона, молодой человек был, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. Парень кричал, плакал и говорил, что уже около года слышит голоса, в том числе любимой девушки, которая его бросила. Сказал, что сам поджёг квартиру, потом испугался. Когда комната заполнилась дымом, он выпрыгнул из окна в сугроб.
С 2023 года калининградец состоит на учёте нарколога. Молодого человека госпитализировали в психиатрическую больницу с симптомами шизофрении.
В ГУ МЧС сообщили, что горела квартира площадью 25 м2. Точную причину возгорания установят дознаватели и эксперты.
В пос. Голубево Гурьевского городского округа вспыхнул пожар в квартире трёхэтажного дома. С огнём боролись 22 человека и 4 единицы техники.
19 января пьяный влюблённый 52-летний калининградец устроил пожар в квартире и подъезде на ул. Невского, после того как его бросила подруга.