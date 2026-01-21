В Калининграде после смерти постояльца закрыли частный пансионат для пожилых

ВКонтакте

В Калининграде приостановили работу частного пансионата для пожилых людей после смерти одного из постояльцев. Об этом телеграм-канал регионального управления Роспотребнадзора пишет в среду, 21 января.

Поводом для проверки стали случаи заболевания гриппом у четырёх постояльцев пансионата на улице Калязинской. Один из заражённых, не обращаясь за медпомощью, скончался. После этого специалисты начали эпидемиологическое расследование.

Как выяснилось, учреждение принимало пожилых людей на временное проживание — с питанием, уборкой и бытовым уходом. При этом условия, в которых находились постояльцы, оказались далеки от безопасных. Во время проверки также выявили серьёзные проблемы с питанием. Еду готовили люди без официального оформления и без медицинских книжек. Продукты принимали без документов, а хранили с нарушениями: овощи держали в помещении с унитазом для персонала, а среди запасов нашли мясо с просроченным сроком годности — ещё с конца прошлого года.

Само помещение, где готовили пищу, не приспособлено для этого: отсутствовало разделение на зоны, не соблюдалась последовательность приготовления, не было даже раковины для мытья рук. Анализы показали бактерии кишечной палочки на кухонном и разделочном инвентаре.

Осмотр постояльцев выявил другие проблемы. У некоторых нашли признаки инфекционных заболеваний, включая чесотку. Были заметны и последствия плохого ухода за людьми, которые не могли передвигаться самостоятельно. Пенсионеров с признаками инфекций срочно госпитализировали, остальных перевели в государственные соцучреждения.

Работу пансионата «заморозили» ещё 16 января. А спустя пять дней Ленинградский районный суд Калининграда окончательно приостановил его деятельность на 80 суток. Решение вступило в силу сразу.